Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Jim Curtis, ο σύντροφος της Jennifer Aniston, μοιράστηκε πρόσφατα νέες φωτογραφίες με την ηθοποιό στα social media, με αφορμή τα γενέθλιά του.

Λίγες μέρες αφότου έκλεισε τα 50 του χρόνια, ο ίδιος ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από την ξεχωριστή αυτή ημέρα.

Η Jennifer Aniston ήταν φυσικά στο πλευρό του. Η σχέση τους πλέον εκφράζεται και δημόσια, χωρίς να κρύβουν τον έρωτά τους από τους θαυμαστές τους.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Jim Curtis έγραψε: «Αν αυτό είναι όνειρο, δεν θέλω να ξυπνήσω», δείχνοντας με τον πιο γλυκό τρόπο την ευτυχία που βιώνουν μαζί το τελευταίο διάστημα.

