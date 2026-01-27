Για τον τρόπο που ξεκίνησε η σχέση του με την Jennifer Aniston μίλησε δημόσια ο Jim Curtis, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στην εκπομπή Today.

Ο γνωστός υπνοθεραπευτής αποκάλυψε ότι η γνωριμία τους έγινε χωρίς ιδιαίτερη επισημότητα, μέσα από το κοινό τους περιβάλλον.

Όπως ανέφερε, φίλοι που κινούνταν στον ίδιο κύκλο τους έφεραν κοντά, κάτι που εξελίχθηκε με φυσικό τρόπο.

«Απλώς γνωριστήκαμε μέσω φίλων. Διαπιστώσαμε ότι είχαμε αρκετούς κοινούς ανθρώπους στη ζωή μας και αρχίσαμε να μιλάμε. Οι συζητήσεις κράτησαν καιρό και κάπως έτσι δημιουργήθηκε η σύνδεση», εξήγησε.

Ο Jim Curtis επιβεβαίωσε επίσης, ότι η σχέση του με την Jennifer Aniston μετρά ήδη αρκετό διάστημα, αποφεύγοντας ωστόσο να μπει σε λεπτομέρειες.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι μαζί εδώ και πολλούς μήνες, με τη σχέση τους να πλησιάζει τον έναν χρόνο.

