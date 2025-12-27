Μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση έκανε η Jennifer Aniston ανήμερα των Χριστουγέννων, αποκαλύπτοντας στιγμές από τις γιορτές που πέρασε για πρώτη φορά μαζί με τον σύντροφό της, Jim Curtis.

Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το σπίτι της στο Χόλιγουντ, ανάμεσα στις οποίες ξεχώρισε ένα στιγμιότυπο του Jim Curtis να κρατά στην αγκαλιά του το μωρό φιλικού τους ζευγαριού, χαμογελώντας τρυφερά.

Στην ίδια ανάρτηση περιλαμβάνονταν επίσης εικόνες με τα αγαπημένα της σκυλιά, αλλά και ένα πιο χαλαρό στιγμιότυπο όπου η ίδια φαίνεται να ξεκουράζεται στον καναπέ φορώντας μάσκα ύπνου.

Στη λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες, η Jennifer Aniston έστειλε τις ευχές της στους διαδικτυακούς της φίλους, γράφοντας: «Σας στέλνω όλη μου την αγάπη, καλές γιορτές!».