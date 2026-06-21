Με ιδιαίτερη συγκίνηση αποχαιρέτησε η Jennifer Aniston τον James Burrows, τον σκηνοθέτη της εμβληματικής σειράς Friends, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.

Η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε ένα μακροσκελές μήνυμα στο Instagram, μέσα από το οποίο μίλησε για τη βαθιά σχέση που είχε μαζί του, χαρακτηρίζοντάς τον ως μια πραγματική πατρική φιγούρα στη ζωή της, αλλά και στα χρόνια των γυρισμάτων.

Όπως ανέφερε, ο Burrows δεν υπήρξε απλώς ένας σκηνοθέτης, αλλά ένας άνθρωπος που νοιαζόταν ουσιαστικά για τους ηθοποιούς, τους καθοδηγούσε και τους στήριζε σε κάθε τους βήμα, τόσο επαγγελματικά, όσο και προσωπικά.

Η Aniston τόνισε πως εκείνος αποκαλούσε τους συντελεστές της σειράς «παιδιά» του και είχε πάντα έναν τρόπο να δημιουργεί ένα ζεστό και προστατευτικό κλίμα στα γυρίσματα, κάνοντας τους πάντες να νιώθουν οικογένεια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

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