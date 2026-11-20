Για την επέμβαση ανόρθωσης στήθους στην οποία υποβλήθηκε πρόσφατα μίλησε η Jennifer Lawrence, αποκαλύπτοντας παράλληλα μια λεπτομέρεια για το αποτέλεσμα. Όπως εξήγησε, το μέγεθος του στήθους της παραμένει ίδιο με εκείνο που είχε πριν από την επέμβαση.

Η 36χρονη ηθοποιός βρέθηκε στην εκπομπή «Watch What Happens Live With Andy Cohen», έχοντας στο πλευρό της τον Josh Hutcherson. Οι δύο ηθοποιοί συμμετείχαν στη συζήτηση με αφορμή τη νέα ταινία του κινηματογραφικού franchise «The Hunger Games», με τίτλο «Sunrise on the Reaping», στην οποία επιστρέφουν στους ρόλους της Katniss Everdeen και του Peeta Mellark.

Η συζήτηση με τον Andy Cohen για τα εμφυτεύματα

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο παρουσιαστής Andy Cohen αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που αφορά τη Hailey Glassman, νέο μέλος του καστ των «Real Housewives of New York». Σύμφωνα με την ιστορία που συζητήθηκε στην εκπομπή, η ίδια φέρεται να έσπασε τη μύτη της έπειτα από καβγά, όταν χτύπησε πάνω στο στήθος μιας άλλης γυναίκας.

Ο Cohen ρώτησε τη Jennifer Lawrence αν της φαίνεται περίεργο το ενδεχόμενο ένα στήθος να προκαλέσει τέτοιο τραυματισμό. Η ηθοποιός απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Ναι, και έχω βάλει εμφυτεύματα».

Η αντίδραση του παρουσιαστή ήταν έκπληξη, με την ίδια να επιβεβαιώνει πως πρόκειται για πρόσφατη επέμβαση. Όπως αποκάλυψε, την πραγματοποίησε γιατρός με ιατρείο στη Santa Monica της Καλιφόρνια.

Τι αποκάλυψε για το μέγεθος του στήθους της

Στη συνέχεια, ο Andy Cohen θέλησε να μάθει περισσότερα για το αποτέλεσμα της επέμβασης, ρωτώντας την ηθοποιό αν τα εμφυτεύματα αντιστοιχούν σε μέγεθος Β.

«Όχι, είναι γεμάτο C. Νομίζω. Είναι το ίδιο μέγεθος που είχαν και πριν», απάντησε η Jennifer Lawrence.

Ο παρουσιαστής σχολίασε ότι το αποτέλεσμα δείχνει όμορφο, με την ηθοποιό να τον ευχαριστεί. Λίγο αργότερα, εκείνος της είπε ότι εκτιμά το γεγονός πως μιλά για το θέμα χωρίς να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Lawrence έκλεισε τη συζήτηση με χιούμορ, λέγοντας: «Τέλος πάντων, έχω σπάσει δύο μύτες».

FINALLY, we get Jennifer Lawrence’s Bravo hot takes #WWHL https://t.co/RghxvTMbcn — Watch What Happens Live! (@BravoWWHL) November 20, 2026

Govastiletto.gr – «Δεν ήμουν αρκετά όμορφη» – Η Jennifer Lawrence αποκαλύπτει για τον ρόλο που έχασε