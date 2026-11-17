Μια διαφορετική πλευρά του στιλ της παρουσίασε η Jennifer Lawrence στην πρόσφατη εμφάνισή της στη Νέα Υόρκη.

Η ηθοποιός άφησε για λίγο στην άκρη τα άνετα σύνολα που επιλέγει στην καθημερινότητά της και εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ένα ιδιαίτερο μαύρο φόρεμα, που συνδύαζε τη θηλυκότητα με τη διαχρονική χολιγουντιανή αισθητική.

Η εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου, στην πρεμιέρα της νέας ταινίας «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping».

Το μαύρο φόρεμα με τον ιδιαίτερο γιακά

Για την περίσταση, η ηθοποιός επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα με μακριά μανίκια, κρουαζέ γραμμή και μεγάλο λευκό γιακά από ανάγλυφο ύφασμα. Το βαθύ ντεκολτέ και η εφαρμογή στη μέση τόνιζαν τη σιλουέτα της, ενώ τα πολύχρωμα floral σχέδια, με ροζ τριαντάφυλλα και πράσινες λεπτομέρειες, έδιναν μια διαφορετική πινελιά στο σύνολο.

Το άνοιγμα στη φούστα πρόσθετε κίνηση, ενώ τα μαύρα και ασημένια σκουλαρίκια και το δαχτυλίδι που επέλεξε, ολοκλήρωναν την εμφάνιση χωρίς να αποσπούν την προσοχή από το φόρεμα.

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Τι έχει αποκαλύψει για το Botox

Η πρόσφατη εμφάνισή της ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία η ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά για τις αισθητικές παρεμβάσεις και τη σχέση της με την εξωτερική της εικόνα.

Σε συνέντευξή της στη Vogue, τον Σεπτέμβριο του 2026, αναφέρθηκε στη χρήση Botox και εξήγησε ότι, λόγω της δουλειάς της, χρειάζεται να διατηρεί την κινητικότητα και την εκφραστικότητα του προσώπου της.

«Χρειάζομαι κίνηση στο πρόσωπό μου – κάνω baby Botox, αλλά δεν μπορώ να κάνω πολύ», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η εκφραστικότητα είναι σημαντικό κομμάτι της δουλειάς της ως ηθοποιού.

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