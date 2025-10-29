Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Την επέμβαση που σκοπεύει να κάνει μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της αποκάλυψε η Jennifer Lawrence. Η ηθοποιός εξέφρασε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αυξητική στήθους, εξηγώντας πως το σώμα της δεν επανήλθε πλήρως μετά τη δεύτερη εγκυμοσύνη.

Η 35χρονη ηθοποιός αποκάλυψε στο The New Yorker ότι έχει προγραμματίσει την επέμβαση για τον Νοέμβριο.

«Όλα επανήλθαν περίπου στα φυσιολογικά μετά το πρώτο παιδί», δήλωσε αναφερόμενη στη γέννηση του πρωτότοκου γιου της, Σάι. «Με το δεύτερο, τίποτα δεν επανήλθε», πρόσθεσε.

Η Jennifer Lawrence ανέφερε επίσης ότι προετοιμάζεται για μια γυμνή σκηνή σε ταινία που θα γυρίσει την άνοιξη, ένα χρόνο μετά τον τοκετό.

Παρ’ όλα αυτά, τόνισε ότι θα έκανε την επέμβαση ακόμη κι αν δεν ήταν διάσημη. «Ίσως να μην έτρεχα τόσο να κλείσω το ραντεβού», σχολίασε γελώντας. «Αλλά ναι, νομίζω ότι θα το έκανα».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός παραδέχτηκε επίσης ότι κάνει μπότοξ, με μέτρο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί το πρόσωπό της μπροστά στην κάμερα. «Δεν κάνω fillers γιατί φαίνονται πολύ στο φακό», εξήγησε, ενώ παραδέχτηκε ότι σκέφτεται να κάνει lifting στο μέλλον: «Πιστέψτε με, κάποια στιγμή θα το κάνω!».

