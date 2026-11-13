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Μια εντυπωσιακή συναυλία-έκπληξη, πλαισιωμένη από μια άκρως αποκαλυπτική εμφάνιση, πραγματοποίησε την Τρίτη η Jennifer Lopez στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Met) της Νέας Υόρκης.

Η 57χρονη σταρ έκανε θεαματική είσοδο πάνω στους ώμους των χορευτών της, δίνοντας το σύνθημα για τη βραδιά με τη φράση «ας τους χαρίσουμε ένα σόου!».

Στη συνέχεια, η διάσημη τραγουδίστρια έβγαλε με θεατρικό τρόπο το πανωφόρι της, αποκαλύπτοντας ένα αστραφτερό, διάφανο κορμάκι.

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