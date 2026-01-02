Η Jennifer Lopez επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι το στιλ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σκηνικής της ταυτότητας, επιλέγοντας τη Celia Kritharioti για τις εμφανίσεις της στο «The JLO Show Live» στο Λας Βέγκας.

Η εκρηκτική Λατίνα σταρ εμφανίστηκε στη σκηνή με μια σειρά από εκθαμβωτικές haute couture δημιουργίες που αναδείκνυαν την αψεγάδιαστη σιλουέτα της.

Το απόλυτο highlight της βραδιάς ήταν ένα εντυπωσιακό ροζ φόρεμα με πριγκιπική γραμμή, που συνδύαζε την παραμυθένια αισθητική με τη σύγχρονη glamour πολυτέλεια.

Η δημιουργία της Celia Kritharioti, με αέρινα υφάσματα και λεπτομέρειες από γούνα, παρέπεμπε σε ένα μοντέρνο παραμύθι.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Jennifer Lopez δεν περιορίστηκε μόνο σε μια εμφάνιση. Στη συνέχεια φόρεσε ένα κορμάκι με χιλιάδες κρύσταλλα, τα οποία αντανακλούσαν τα φώτα της σκηνής και δημιουργούσαν μια μαγευτική ατμόσφαιρα.

Η συνεργασία της Jennifer Lopez με τη Celia Kritharioti αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της διεθνούς απήχησης της Ελληνίδας σχεδιάστριας.

Με δημιουργίες που συνδυάζουν την υψηλή ραπτική με τη σκηνική “υπερβολή”, η Celia Kritharioti συνεχίζει να ντύνει τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, βάζοντας την ελληνική υπογραφή στο κέντρο της διεθνούς showbiz.

View this post on Instagram A post shared by Edgardo Luis Rivera (@divoandthecity)

View this post on Instagram A post shared by Edgardo Luis Rivera (@divoandthecity)

Govastiletto.gr – Jennifer Lopez: Το ξέφρενο πάρτι στο Λας Βέγκας για τα 80α γενέθλια της μητέρας της!