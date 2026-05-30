Η Jennifer Lopez δήλωσε πως νιώθει πλέον ελεύθερη και παραδέχτηκε ότι θα έπρεπε να είχε χωρίσει νωρίτερα από τον Ben Affleck.

Η 56χρονη σταρ βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live! και μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή.

Όταν ρωτήθηκε αν είναι αυτή την περίοδο single, απάντησε χαμογελώντας: «Είμαι», ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε με νόημα: «Έπρεπε να το είχα κάνει νωρίτερα. Τα έκανα όλα λάθος μέχρι τώρα, πίστεψέ με».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν θα συμμετείχε ποτέ σε ένα reality όπως το The Bachelorette, λέγοντας: «Δεν πρόκειται να κάνω τίποτα που θα χαλάσει αυτό που νιώθω τώρα».

Η Jennifer Lopez χαρακτήρισε τη φάση της μοναξιάς της «φανταστική», χωρίς όμως να αποκλείει έναν νέο έρωτα στο μέλλον: «Κάποια στιγμή θα βρω κάποιον, αν είναι αρκετά καλός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Lopez και ο Affleck παντρεύτηκαν το 2022, ενώ η τραγουδίστρια υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2024, στη δεύτερη επέτειο του γάμου τους. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2025.

