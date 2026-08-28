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Έναν διαφορετικό τρόπο επέλεξε η Jennifer Lopez για να συνδυάσει δουλειά και χαλάρωση.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε μέσα από τα social media ότι την Πέμπτη 27 Αυγούστου εργάστηκε από το σπίτι, έχοντας μετατρέψει την μπανιέρα της σε…αυτοσχέδιο γραφείο.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, η Jennifer Lopez βρίσκεται μέσα στο νερό, καλυμμένη από αφρούς, ενώ το laptop της είναι τοποθετημένο σε βάση ακριβώς μπροστά της.

Από το παράθυρο δίπλα της απολαμβάνει παράλληλα τη θέα στη φύση.

«Το γραφείο μου σήμερα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jennifer Lopez (@jlo)

Govastiletto.gr – Jennifer Lopez: Ποζάρει γυμνή μέσα στη μπανιέρα καλυμμένη με αφρούς!