Η Jennifer Lopez απαθανατίστηκε πρόσφατα στους δρόμους του Λος Άντζελες να να προσφέρει χρήματα σε έναν άστεγο.

Συγκεκριμένα η 56χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός περπατούσε προς το αυτοκίνητο που την περίμενε, κρατώντας έναν καφέ στο χέρι. Αρχικά πέρασε δίπλα από τον άνδρα χωρίς να σταματήσει, όμως όταν εκείνος πλησίασε την πλευρά του συνοδηγού του SUV, η σταρ κατέβασε το παράθυρο και του έδωσε μετρητά.

Η κίνηση της Jennifer Lopez να βοηθήσει έναν άστεγο στο Λος Άντζελες δίχασε το διαδίκτυο. Ενώ ο άνδρας ξέσπασε σε επιφωνήματα ευγνωμοσύνης και λόγια αγάπης προς τη σταρ, πολλοί χρήστες στα social media σχολίασαν καυστικά την αντίθεση ανάμεσα στην ελεημοσύνη και την πανάκριβη τσάντα που κρατούσε η 56χρονη τραγουδίστρια την ίδια στιγμή.

Κάποιοι χρήστες μίλησαν για «ψίχουλα», ενώ άλλοι υπερασπίστηκαν την κίνησή της, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια πράξη προσφοράς.

