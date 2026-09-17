Μια ματιά στο νέο της σπίτι στην Καλιφόρνια αποφάσισε να μοιραστεί με τους followers της η Jennifer Lopez, αποκαλύπτοντας μέσα από φωτογραφίες μερικούς από τους χώρους της εντυπωσιακής έπαυλης όπου έχει δημιουργήσει πλέον το νέο της προσωπικό καταφύγιο.

Η 57χρονη σταρ απέκτησε την πολυτελή κατοικία τον Φεβρουάριο του 2025 και χρειάστηκε περίπου ένας χρόνος εργασιών μέχρι να ολοκληρωθεί η διαμόρφωσή της.

Το αποτέλεσμα φαίνεται να αντικατοπτρίζει αρκετά το προσωπικό της γούστο, με φωτεινούς χώρους, θηλυκές πινελιές, ροζ και λευκές αποχρώσεις, αλλά και κλασικά στοιχεία που κρατούν την αισθητική κομψή.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η σταρ ποζάρει μπροστά στο πιάνο φορώντας ένα λευκό φόρεμα, ενώ σε άλλο παρουσιάζει ένα μέρος του σαλονιού. Εκεί ξεχωρίζει ένας ροζ καναπές, ένα μεγάλο οθωμανικό τραπέζι γεμάτο με βιβλία τέχνης και διακοσμητικές λεπτομέρειες σε πιο γήινους τόνους.

Στον εξωτερικό χώρο, φυσικά, την παράσταση κλέβει η πισίνα, η οποία περιβάλλεται από ξύλινες ξαπλώστρες με ριγέ υφάσματα σε λευκό και ροζ.

Ανάμεσα στις ιδιαίτερες λεπτομέρειες της διακόσμησης βρίσκεται ένας ξεχωριστός πορσελάνινος βιβλιοστάτης σε σχήμα λιονταριού, ενώ το μαρμάρινο τζάκι προσθέτει στον χώρο μια πιο κλασική και elegant πινελιά.

Η έπαυλη καλύπτει περίπου 800 τετραγωνικά μέτρα και βρίσκεται σε έκταση περίπου 2,5 στρεμμάτων, η οποία είναι πλήρως περιφραγμένη, προσφέροντας την απαραίτητη ιδιωτικότητα.

Στις παροχές της περιλαμβάνονται ακόμη κουζίνα σχεδιασμένη για επαγγελματία σεφ και ιδιωτική αίθουσα κινηματογράφου, ενώ η ιδιοκτησία διαθέτει επίσης ξενώνα και ξεχωριστό pool house.

Έτσι, πίσω από την εικόνα ενός «κουκλόσπιτου Barbie» κρύβεται μια ιδιαίτερα μεγάλη και πολυτελής έπαυλη, την οποία η Jennifer Lopez φαίνεται να έχει μετατρέψει σε έναν χώρο που συνδυάζει την άνεση και την ιδιωτικότητα με το προσωπικό της στιλ.

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Govastiletto.gr – Jennifer Lopez: Εργάστηκε από την μπανιέρα του σπιτιού της