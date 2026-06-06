Μια ακόμη καθηλωτική εμφάνιση πρόσθεσε στο ενεργητικό της η Jennifer Lopez, αυτή τη φορά στο Λονδίνο, για την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Office Romance» στο BFI Southbank. Η Λατίνα σταρ μαγνήτισε τα φλας των φωτογράφων επιλέγοντας μια haute couture δημιουργία του Richard Quinn από τη χειμερινή συλλογή του 2026.

Το ανατρεπτικό look συνδύαζε ένα κομψό τοπ με μια εντυπωσιακή σατέν ντραπέ φούστα σε έντονο φούξια, ενώ την παράσταση έκλεψε ένας επιβλητικός φιόγκος κεντημένος με πέρλες και κρύσταλλα. Το look ολοκληρώθηκε ιδανικά με ένα μαύρο clutch Tyler Ellis και λαμπερά διαμαντένια σκουλαρίκια.

Στο πλευρό της βρέθηκε ο συμπρωταγωνιστής της, Brett Goldstein, ο οποίος επέλεξε ένα κομψό μπλε κοστούμι. Στην εκδήλωση έδωσε επίσης το παρών ο σκηνοθέτης της ταινίας, Ol Parker.

Το λαμπερό καστ της ταινίας περιλαμβάνει επίσης τους Έιμι Σεντάρις (Amy Sedaris), Μπέτι Γκίλπιν (Betty Gilpin), Τόνι Πλάνα (Tony Plana), Τζάκι Σάντλερ (Jackie Sandler), Γουίλ Σάσο (Will Sasso), Λίζα Γκίλροϊ (Lisa Gilroy). Μισέλ Χαρντ (Michelle Hurd), Τόνι Χέιλ (Tony Hale), καθώς και τον Έντουαρντ Τζέιμς Όλμος (Edward James Olmos).

Σε σενάριο των Γκόλντσταϊν και Τζο Κέλι (Joe Kelly), το φιλμ εστιάζει στην Jackie Cruz (Λόπεζ), μια δυναμική διευθύνουσα σύμβουλο μεγάλης αεροπορικής εταιρείας, η οποία ερωτεύεται παράφορα τον Daniel Blanchflower, έναν δικηγόρο που μόλις έχει προσληφθεί στην εταιρεία.

Σύμφωνα με το Just Jared, η ρομαντική κομεντί «Office Romance» είναι διαθέσιμη στο Netflix, από Παρασκευή 5 Ιουνίου.

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