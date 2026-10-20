Η συνεργασία τους στην ταινία του Netflix Office Romance φαίνεται πως έχει πυροδοτήσει νέα σενάρια για την προσωπική τους ζωή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six, η Jennifer Lopez και ο Brett Goldstein φέρονται να έχουν έρθει πιο κοντά, με πηγή του μέσου να περιγράφει τη σχέση τους ως «χαλαρή».

Μέχρι τη δημοσίευση του ρεπορτάζ, οι εκπρόσωποι των δύο ηθοποιών δεν είχαν απαντήσει στο αίτημα για κάποιο σχόλιο, ενώ κανείς από τους δύο δεν είχε επιβεβαιώσει δημόσια ότι βρίσκεται σε σχέση.

Η κοινή εμφάνιση που αναζωπύρωσε τις φήμες

Η 57χρονη Jennifer Lopez και ο 46χρονος πρωταγωνιστής του Ted Lasso βρέθηκαν στο ίδιο πάρτι στο Λος Άντζελες στις 16 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Όπως αναφέρεται, οι δυο τους χρησιμοποίησαν το ίδιο αυτοκίνητο, αλλά επέλεξαν να εισέλθουν στον χώρο ξεχωριστά.

Δεν είναι, ωστόσο, η πρώτη φορά που τα ονόματά τους συνδέονται με φήμες για ειδύλλιο. Σε προηγούμενη εμφάνισή τους στην εκπομπή Today, είχαν αρνηθεί ότι είναι ζευγάρι.

Η Jennifer Lopez είχε μάλιστα σχολιάσει ότι συχνά μια επαγγελματική συνεργασία ή μια κοινή δημόσια εμφάνισή της αρκεί για να ξεκινήσουν δημοσιεύματα σχετικά με την προσωπική της ζωή.

Προς το παρόν, λοιπόν, το ενδεχόμενο μιας σχέσης παραμένει ανεπιβεβαίωτο. Η συνεργασία τους στο Office Romance και η πρόσφατη κοινή τους έξοδος συνεχίζουν, πάντως, να τροφοδοτούν το ενδιαφέρον γύρω από τους δύο σταρ.

Jennifer Lopez and Brett Goldstein are ‘casually’ dating https://t.co/HSJqfr5MPl https://t.co/n1k5eAOiYT — Page Six (@PageSix) October 19, 2026



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