Η Jennifer Lopez έχει τραβήξει τα βλέμματα των φωτογράφων τις τελευταίες ημέρες με τις εμφανίσεις της στο Παρίσι εν όψει της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής.

Η γνωστή Λατίνα σταρ έχει συνεργαστεί κατά καιρούς με μεγάλους οίκους μόδας και έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στη μόδα.

Μία από τις συνεργασίες που έχουμε λατρέψει είναι εκείνη με την ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας, Celia Kritharioti.

Η Celia Kritharioti βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη πρωτεύουσα της Γαλλίας, λίγο πριν παρουσιάσει τη νέα της συλλογή Υψηλής Ραπτικής και το ενδιαφέρον στρέφεται ξανά στη μακροχρόνια συνεργασία της με τη διεθνούς φήμης τραγουδίστρια.

Πρόκειται για μια συνεργασία που έχει εξελιχθεί σε σχέση εμπιστοσύνης, με τη Jennifer Lopez να επιβεβαιώνει, μέσα από τις στιλιστικές της επιλογές, ότι η ελληνική υψηλή ραπτική έχει κατακτήσει τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη της μόδας.

Για τη σημερινή της εμφάνιση στο show, η Jennifer Lopez επέλεξε μία ξεχωριστή δημιουργία Υψηλής Ραπτικής της Kritharioti. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή διάφανη couture τουαλέτα, διακοσμημένη με πολύχρωμα floral κεντήματα και λαμπερές λεπτομέρειες, την οποία συνδύασε με μια γούνινη εσάρπα σε απαλή απόχρωση μέντας.

Το αποτέλεσμα ήταν άκρως εντυπωσιακό, συνδυάζοντας κομψότητα, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική.

Λίγες ημέρες πριν από την επίδειξη της συλλογής Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027 Haute Couture, η Jennifer Lopez βρέθηκε στο ατελιέ της Celia Kritharioti στο Παρίσι για την τελική πρόβα του φορέματος που θα επιλέξει για την εμφάνισή της.

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Οι δημιουργίες που ξεχώρισαν

Δεν είναι λίγες οι φορές που η JLO έχει εμπιστευτεί τη γνωστή σχεδιάστρια.

Οι couture δημιουργίες της Celia Kritharioti έχουν συνοδεύσει τη Jennifer Lopez σε συναυλίες, περιοδείες, φωτογραφίσεις και λαμπερές εκδηλώσεις, συνδυάζοντας εντυπωσιακή αισθητική με υψηλή τεχνική.

Ανάμεσα στις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις της ξεχωρίζουν:

Οι σκηνικές εμφανίσεις της στο “The JLO Show Live“ στο Λας Βέγκας, όπου φόρεσε εντυπωσιακά bodysuits διακοσμημένα με κρύσταλλα, μεταλλικές λεπτομέρειες και μακριά κρόσσια, αλλά και ένα ροζ couture φόρεμα εμπνευσμένο από την αισθητική της σύγχρονης πριγκίπισσας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Celia Kritharioti (@celiakritharioti)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Celia Kritharioti (@celiakritharioti)

Η φωτογράφιση για το εξώφυλλο του Billboard μαζί με τον Maluma, στην οποία επέλεξε δημιουργία της Celia Kritharioti, αποδεικνύοντας ότι η συνεργασία τους δεν περιορίζεται μόνο στις live εμφανίσεις.

Για την παγκόσμια καμπάνια του αρώματός της PROMISE, η Jennifer Lopez εμπιστεύθηκε ξανά τη Celia Kritharioti Couture, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική συνεργασία τους. Η διεθνής σταρ εμφανίστηκε με μια εντυπωσιακή μίνι δημιουργία του ελληνικού οίκου, διακοσμημένη με λαμπερά κρύσταλλα Swarovski σε χρυσές αποχρώσεις, ολοκληρώνοντας ένα glamorous look που μαγνήτισε τα βλέμματα.

Η παρουσία της στο gala του Women‘s Cancer Research Fund στο Beverly Hills, όπου φόρεσε ένα couture σύνολο με δαντελένιες λεπτομέρειες, βαθύ ντεκολτέ, πλισέ στοιχεία και σακάκι με περίτεχνα χειροποίητα κεντήματα.

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Την ώρα που οι μεγαλύτερες προσωπικότητες της διεθνούς showbiz συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους μόδας, η Jennifer Lopez εξακολουθεί να εμπιστεύεται τη Celia Kritharioti για εμφανίσεις υψηλών απαιτήσεων.

Η κοινή τους αισθητική, η έμφαση στη θεατρικότητα της υψηλής ραπτικής και η επιδίωξη για μοναδικές δημιουργίες έχουν δημιουργήσει μια συνεργασία που διαρκεί στον χρόνο.

Με τη νέα επίδειξη Haute Couture στο Παρίσι, όλα δείχνουν πως το δημιουργικό αυτό ταξίδι αποκτά ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο, επιβεβαιώνοντας πως η σχέση της Jennifer Lopez με τον ελληνικό οίκο παραμένει πιο δυνατή από ποτέ.

Govastiletto.gr – Jennifer Lopez: Τα 3 εντυπωσιακά looks που φόρεσε στο Παρίσι