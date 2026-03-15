Ένα μικρό απρόοπτο είχε η Jennifer Lopez στη σκηνή του “The Colosseum” στο Caesars Palace στο Λας Βέγκας. Η 56χρονη σταρ, ενώ απογείωνε το κοινό με το «On the Floor», έχασε για λίγο την ισορροπία της και παραπάτησε. Ωστόσο, ως απόλυτη επαγγελματίας, ανέκτησε αμέσως τον έλεγχο και συνέχισε το εκρηκτικό της σόου σαν να μη συνέβη τίποτα!

Tο στιγμιότυπο καταγράφηκε από τους θεατές σε βίντεο και δημοσιεύθηκε στα social media.

Δείτε το βίντεο:

Η Jennifer Lopez εμφανίστηκε στη σκηνή με ένα ασπρόμαυρο λαμπερό κορμάκι σε στυλ κοστουμιού και διχτυωτό καλσόν, στο πλαίσιο του νέου της σόου, το οποίο ξεκίνησε στις 6 Μαρτίου και θα διαρκέσει έως τις 28 του μήνα, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η τραγουδίστρια δουλεύει εντατικά για την παραγωγή, κάνοντας καθημερινά πρόβες έως και 13 ώρες, μαζί με τους χορευτές της. Όπως αναφέρεται, θέλει το νέο της πρόγραμμα να συγκαταλέγεται στα κορυφαία σόου της πόλης.

