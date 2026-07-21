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Η Jennifer Lopez γιόρτασε τα γενέθλια της αδερφής της, Lynda Lopez, γυμνή μέσα σε μπανιέρα, καλυμμένη με αφρούς.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες από τις τελευταίες ημέρες και σε μια από αυτές φαινόταν να απολαμβάνει το φαγητό της μέσα στο νερό, με την αδελφή της να κάθεται δίπλα της στο πάτωμα και να γελά, ενώ απολάμβανε και εκείνη το δικό της.
Σε άλλη φωτογραφία φαίνονται οι δυο τους να σβήνουν μαζί κεράκια σε επιδόρπιο, αφού έχουν γενέθλια με λίγες ημέρες διαφορά και στη λεζάντα της ανάρτησής της η Jennifer Lopez πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Ένα διπλό ταξίδι γενεθλίων με την αδερφή μου είναι πάντα καλή ιδέα. Σ’ αγαπώ Λίνι. Χρόνια πολλά».
Παράλληλα, η τραγουδίστρια μοιράστηκε μια φωτογραφία της χωρίς μακιγιάζ από το ταξίδι της στην Ευρώπη, ενώ σε άλλη πόζαρε και με μπικίνι. Επιπλέον, ανέβασε στιγμιότυπα από την Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, αλλά και από το Wimbledon στο Λονδίνο.
Δείτε τις φωτογραφίες:
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