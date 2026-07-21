Σε άλλη φωτογραφία φαίνονται οι δυο τους να σβήνουν μαζί κεράκια σε επιδόρπιο, αφού έχουν γενέθλια με λίγες ημέρες διαφορά και στη λεζάντα της ανάρτησής της η Jennifer Lopez πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Ένα διπλό ταξίδι γενεθλίων με την αδερφή μου είναι πάντα καλή ιδέα. Σ’ αγαπώ Λίνι. Χρόνια πολλά».

Παράλληλα, η τραγουδίστρια μοιράστηκε μια φωτογραφία της χωρίς μακιγιάζ από το ταξίδι της στην Ευρώπη, ενώ σε άλλη πόζαρε και με μπικίνι. Επιπλέον, ανέβασε στιγμιότυπα από την Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, αλλά και από το Wimbledon στο Λονδίνο.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jennifer Lopez (@jlo)

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