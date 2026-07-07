Η Σίλια Κριθαριώτη συναντήθηκε με την Jennifer Lopez στο Παρίσι, και έγραψε ποζάροντας με τη διάσημη τραγουδίστρια, ότι φωτογραφήθηκε με μια από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες στον κόσμο.

Η σχεδιάστρια μόδας ανέβασε, την Τρίτη 7 Ιουλίου, βίντεο με τη Jennifer Lopez στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram. Οι δύο γυναίκες βρέθηκαν στη γαλλική πρωτεύουσα στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι. Σημειώνεται πως σε λίγες ημέρες θα πραγματοποιηθεί η επίδειξη της Ελληνίδας σχεδιάστριας στις 9 Ιουλίου.