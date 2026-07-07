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Η Σίλια Κριθαριώτη συναντήθηκε με την Jennifer Lopez στο Παρίσι, και έγραψε ποζάροντας με τη διάσημη τραγουδίστρια, ότι φωτογραφήθηκε με μια από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες στον κόσμο.
Η σχεδιάστρια μόδας ανέβασε, την Τρίτη 7 Ιουλίου, βίντεο με τη Jennifer Lopez στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram. Οι δύο γυναίκες βρέθηκαν στη γαλλική πρωτεύουσα στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι. Σημειώνεται πως σε λίγες ημέρες θα πραγματοποιηθεί η επίδειξη της Ελληνίδας σχεδιάστριας στις 9 Ιουλίου.
Στο υλικό που μοιράστηκε η Σίλια Κριθαριώτη στα social media εμφανίζεται έξω από το showroom που διατηρεί στο Παρίσι, μαζί με την Jennifer Lopez. «Το πιο όμορφο απόγευμα με μια από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες στον κόσμο. Κάποιες ομορφιές απλώς δεν μπορούν να αποτυπωθούν» έγραψε η σχεδιάστρια πάνω στο Instagram story της. Σε άλλο βίντεο οι δύο γυναίκες κατέβαιναν τα σκαλιά του κτιρίου, με τη Jennifer Lopez να τραβάει τα βλέμματα φορώντας μια λευκή γούνα, μαύρο παντελόνι και μεγάλα γυαλιά ηλίου.
Δείτε βίντεο:
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