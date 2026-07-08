Η Jennifer Lopez απέδειξε για ακόμη μία φορά πως κάθε της εμφάνιση αποτελεί fashion statement, κάνοντας μια άκρως κομψή άφιξη στο Παρίσι για την Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής.

Λίγες ημέρες μετά τον πολυσυζητημένο γάμο της Taylor Swift, η διεθνής σταρ έκλεψε τις εντυπώσεις με τρία διαφορετικά looks που συνδύασαν τη διαχρονική κομψότητα με τη χαρακτηριστική της λάμψη.

Για την πρώτη της εμφάνιση επέλεξε ένα λευκό μίνιμαλ φόρεμα με μακριά μανίκια και διακριτικό άνοιγμα στην πλάτη, μια επιλογή που ταίριαζε απόλυτα στη διαχρονική αισθητική της παριζιάνικης couture.

Το look ολοκληρώθηκε με oversized aviator γυαλιά ηλίου και τη συλλεκτική Hermès Kelly 35 Sellier από ανάγλυφο δέρμα κροκοδείλου σε σοκολατί απόχρωση, μία από τις πιο σπάνιες τσάντες της προσωπικής της συλλογής.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, η Jennifer Lopez επισκέφθηκε το ατελιέ της Celia Kritharioti, επιλέγοντας ένα λευκό σύνολο Michael Kors με σακάκι διακοσμημένο με φτερά και ασορτί βερμούδα.

Τα oversized aviator γυαλιά και τα χρυσά κοσμήματα ολοκλήρωσαν ένα σύγχρονο tailoring look με glamorous χαρακτήρα.

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Για τη βραδινή της έξοδο, η τραγουδίστρια άλλαξε εντελώς ύφος, επιλέγοντας ένα εφαρμοστό μαύρο bodycon φόρεμα με βαθύ V ντεκολτέ και μια εντυπωσιακή bustier ζώνη που τόνιζε τη μέση της.

Sexy, αλλά ταυτόχρονα κομψή, απέδειξε πως ακόμη και το κλασικό μαύρο φόρεμα μπορεί να αποκτήσει red carpet χαρακτήρα όταν συνδυάζεται με τα σωστά αξεσουάρ.