Μια μικρή ένταση σημειώθηκε στην πρώτη σειρά του show της Stella McCartney στο Παρίσι, με πρωταγωνίστρια την Jennifer Lopez. Η τραγουδίστρια βρέθηκε στην επίδειξη την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, όμως η έντονη βροχόπτωση φαίνεται πως έκανε την παραμονή της στο front row, λιγότερο άνετη.

Η παρουσίαση της συλλογής του οίκου για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, πραγματοποιήθηκε υπό καταρρακτώδη βροχή, με τους καλεσμένους να προσπαθούν να προστατευτούν κρατώντας ανοιχτές τις ομπρέλες τους.

Λίγο πριν ξεκινήσει το show, το προσωπικό ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να τις κατεβάσουν, ώστε να μην εμποδίζεται η ορατότητα προς την πασαρέλα.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, μια γυναίκα που καθόταν πίσω από την Jennifer Lopez της μετέφερε διακριτικά το συγκεκριμένο αίτημα.

Η τραγουδίστρια, ωστόσο, συνέχισε για λίγο να κρατά την ομπρέλα της ανοιχτή. Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, το προσωπικό επανήλθε ζητώντας της ξανά να την κατεβάσει.

Η Jennifer Lopez φάνηκε εμφανώς ενοχλημένη από την κατάσταση, πριν τελικά παραδώσει την ομπρέλα σε μέλος του προσωπικού που βρισκόταν πίσω της, και παρακολουθήσει το show χωρίς αυτήν.

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