Η Jennifer Lopez έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας Office Romance στη Νέα Υόρκη, επιλέγοντας μια εντυπωσιακή couture δημιουργία με κορσέ, βαθύ ντεκολτέ και μακριά τούλινη ουρά.

Ωστόσο, κατά την αποχώρησή της από την εκδήλωση, σημειώθηκε ένα μικρό απρόοπτο, καθώς η μακριά ουρά του φορέματός της μπλέχτηκε στο έδαφος, δυσκολεύοντάς την να κινηθεί.

Η σταρ χρειάστηκε να σταματήσει για λίγα δευτερόλεπτα και να τακτοποιήσει το ύφασμα, ενώ μέλος της ομάδας της έσπευσε να τη βοηθήσει.

Παρά τη σύντομη αναστάτωση, η Lopez διατήρησε την ψυχραιμία και το χαμόγελό της, συνέχισε να χαιρετά τους θαυμαστές και να ποζάρει στους φωτογράφους, πριν επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό της.

Jennifer Lopez suffers a wardrobe malfunction as her corset gown gets stuck while leaving the Office Romance premiere https://t.co/14BVLzPISX — Daily Mail (@DailyMail) June 3, 2026

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