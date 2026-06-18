Μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής της αποκάλυψε η Jennifer Lopez, μιλώντας για ένα περιστατικό που σημάδεψε την καριέρα και την προσωπική της ζωή.

Η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός θυμήθηκε πως το 2002, σε μια περίοδο έντονων επαγγελματικών υποχρεώσεων, έφτασε στα όριά της εξαιτίας της υπερκόπωσης.

Όπως αποκάλυψε, εργαζόταν ασταμάτητα επί 98 συνεχόμενες ημέρες, συνδυάζοντας γυρίσματα, ηχογραφήσεις και δημόσιες εμφανίσεις, χωρίς να συνειδητοποιεί πόσο είχε επιβαρύνει τον οργανισμό της.

Λίγο πριν την κατάρρευσή της, άρχισε να νιώθει έντονη ταχυκαρδία και νευρικότητα.

Η κατάσταση κορυφώθηκε όταν, ενώ βρισκόταν στο καμαρίνι της, έχασε προσωρινά την όρασή της και αδυνατούσε να κινηθεί, γεγονός που την οδήγησε άμεσα στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί διαπίστωσαν πως δεν επρόκειτο για κάποιο ψυχολογικό επεισόδιο, αλλά για πλήρη σωματική εξάντληση. Όπως της εξήγησαν, ο οργανισμός της είχε ουσιαστικά «κλείσει» λόγω της ακραίας καταπόνησης.

Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε σημείο καμπής για την ίδια. Από τότε, η Jennifer Lopez δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ξεκούραση, την ισορροπία και την προσωπική φροντίδα, τονίζοντας πως καμία επαγγελματική επιτυχία δεν αξίζει να τίθεται πάνω από την υγεία.

Jennifer Lopez went blind and suffered temporary paralysis during a terrifying health scare that took place over 20 years ago 🫢 https://t.co/pGOO2qMn4H 🔗 pic.twitter.com/LBJWCMsDgE — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 16, 2026

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