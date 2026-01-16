Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα των τελευταίων ημερών δεν ήταν κάποια ατάκα on camera ή μια εμφάνιση, αλλά ένα σύντομο κλιπ λίγων δευτερολέπτων στο κόκκινο χαλί με τη Jennifer Lopez στο Glambot, το διάσημο slow-motion γύρισμα του σκηνοθέτη Cole Walliser που έχει γίνει πια…τελετουργικό στα μεγάλα events.

Το βίντεο ανέβηκε στα social media του δημιουργού του Glambot και μέσα σε ελάχιστο χρόνο έκανε τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες likes και χιλιάδες σχόλια.

Κι ο λόγος δεν ήταν μόνο το εντυπωσιακό φόρεμα της JLo, αλλά κυρίως η αίσθηση που άφησε η «ψυχρή» της αντίδραση τη στιγμή που ολοκληρώθηκε το γύρισμα.

Στα παρασκήνια του Glambot, ο Cole Walliser ακούγεται να δίνει γρήγορες οδηγίες, εξηγώντας ότι βρίσκονται σε «high push wrap», δηλαδή σε φάση έντονης πίεσης χρόνου, επειδή το κόκκινο χαλί πλησίαζε στο κλείσιμο.

Η Jennifer Lopez κάνει το πέρασμά της, στήνεται, ολοκληρώνει τη λήψη και αμέσως μετά, απομακρύνεται.

Αυτό το «κοφτό» φινάλε ήταν που άναψε τη συζήτηση και αρκετοί χρήστες σχολίασαν ότι σχεδόν δεν αντάλλαξε κουβέντα μαζί του, ούτε φάνηκε να τον ευχαριστεί, με αποτέλεσμα να την κατηγορήσουν για απότομη ή αγενή συμπεριφορά.

Είτε πρόκειται για παρεξήγηση μιας στιγμής πίεση,ς είτε για ένα στιγμιότυπο που όντως έδειξε ψυχρότητα, το αποτέλεσμα είναι ότι το κλιπ ξεπέρασε τα όρια μιας απλής Glambot ανάρτησης και μετατράπηκε σε viral debate.

Govastiletto.gr –