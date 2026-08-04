Η Jennifer Lopez έκανε ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα στη Madonna, αναδημιουργώντας μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της pop κουλτούρας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στη Βενετία.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στα social media ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται πάνω σε μια γόνδολα να τραγουδά και να χορεύει στους ρυθμούς του θρυλικού τραγουδιού «Like a Virgin», καθώς διασχίζει τα κανάλια της ιταλικής πόλης.

Η εικόνα θύμισε έντονα το ιστορικό βιντεοκλίπ της Madonna, που κυκλοφόρησε το 1984 και έχει μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά βίντεο όλων των εποχών.

Στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Jennifer Lopez συνόδευσε το βίντεο με τη φράση: «Έπρεπε να το κάνω», δείχνοντας πως η στιγμή αποτέλεσε έναν αυθόρμητο φόρο τιμής στη μεγάλη σταρ της pop.

I had to do it…🛶 pic.twitter.com/M3i40PIWIn — jlo (@JLo) August 3, 2026

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