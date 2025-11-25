Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Το περασμένο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκε στο Ουνταϊπούρ της Ινδίας ο πολυτελής γάμος ενός Ινδού δισεκατομμυριούχου, στον οποίο παρευρέθηκαν πολλοί λαμπεροί καλεσμένοι. Πρόκειται για τον συνιδρυτή και CTO της πλατφόρμας παράδοσης φαγητού Superorder, ο οποίος συμπεριλήφθηκε την περασμένη χρονιά στη λίστα Forbes «30 Under 30». Ωστόσο, και η νύφη προέρχεται από μια οικογένεια επιχειρηματιών, με βαθιές ρίζες στη φαρμακευτική βιομηχανία. Συγκεκριμένα, ο πατέρας της, Ράμα Ρατζού Μαντένα, ηγείται της Ingenus Pharmaceuticals.

Το γλέντι κράτησε τέσσερις ημέρες και για τους καλεσμένους η νύφη και ο γαμπρός είχαν ετοιμάσει μεγάλες εκπλήξεις. Μια από αυτές ήταν και η εμφάνιση της Jennifer Lopez. Η διάσημη τραγουδίστρια είχε συμφωνήσει να πραγματοποιήσει ένα φαντασμαγορικό show για τους νεόνυμφους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα, με την αμοιβή των δύο εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ.

Η Jennifer Lopez τραγούδησε πολλές από τις επιτυχίες της, όπως είναι το «Waiting for Tonight» και το «Get Right», φορώντας μια εντυπωσιακή δημιουργία γεμάτη στρας. Συγκεκριμένα, ένα κορμάκι με ασορτί μπότες και μανίκια με κρόσσια. Ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της, έκανε μια πρόποση προς τιμήν της νύφης, Νέτρα Μαντένα, και του γαμπρού, Βάμσι Γκαντιράτζου, οι οποίοι ανέβηκαν πάνω στη σκηνή και στάθηκαν δίπλα της. «Εύχομαι αυτή η ένωση να φέρει ευλογία στις οικογένειές σας και σε όλους μας», είπε χαρακτηριστικά, λαμβάνοντας το χειροκρότημα του κόσμου.

Jennifer Lopez set the stage on fire with her biggest hits at the Netra Mantena-Vamsi Gadiraju wedding in Udaipur pic.twitter.com/jfBT7Palue — t2 (@t2telegraph) November 23, 2025

Jennifer Lopez with the married couple in India minutes ago pic.twitter.com/ZJe4w6ENvM — John JLover (@John_JLover1) November 23, 2025

Την εμφάνισή του στο 4ήμερο γλέντι έκανε και ο DJ Tiësto, ενώ προσκλητήριο για το γάμο έλαβαν πολλές σημαντικές προσωπικότητες του Bollywood, αλλά και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ με τη σύντροφό του, Μπετίν Άντερσον.

