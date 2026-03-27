«Οι θαυμαστές μου ήταν υπερβολικοί για μένα να το διαχειριστώ».

Η φυλακή, που αποτελούσε ήδη μια περιορισμένη πραγματικότητα, έγινε ακόμα πιο περίπλοκη από τον τεράστιο όγκο αλληλογραφίας που λάμβανε καθημερινά. Όπως αποκάλυψε:

«Έπαιρνα περίπου 300 γράμματα την ημέρα… ήταν πάρα πολλά».

Οι θαυμαστές δεν περιορίστηκαν μόνο σε γράμματα. Του έστελναν χρήματα, φωτογραφίες και προσωπικά μηνύματα, δημιουργώντας μια κατάσταση που τον πίεζε ψυχολογικά και έκανε τη ζωή του δύσκολη.

Μάλιστα, αυτή η υπερβολική προσοχή είχε άμεσες συνέπειες και στην οικογένειά του. Άγνωστοι προσπαθούσαν να τον επισκεφτούν στη φυλακή, γεμίζοντας τις διαθέσιμες θέσεις επισκεπτηρίου, με αποτέλεσμα οι δικοί του άνθρωποι να δυσκολεύονται ή ακόμη και να μη μπορούν να τον δουν.

Αυτή η εμπειρία τον έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο δύσκολη μπορεί να γίνει η ξαφνική φήμη. Όπως σημείωσε:

«Η δημοσιότητα μπορεί να ανοίξει πόρτες, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να σε απομακρύνει από τους ανθρώπους που αγαπάς».

Σήμερα, ο Jeremy Meeks έχει αφήσει πίσω του τη φυλακή και την εποχή της ξαφνικής φήμης, χτίζοντας μια σταθερή καριέρα στο χώρο της μόδας. Ωστόσο, οι εμπειρίες εκείνης της περιόδου παραμένουν ένα σημαντικό μάθημα για εκείνον, δείχνοντας πόσο απρόβλεπτη και δύσκολη μπορεί να είναι η δημοσιότητα, όταν έρχεται ξαφνικά και ανεξέλεγκτη.

'Hot Felon' claims lovestruck fans fought over limited jail visit slots – leaving his 5-year-old shut out: 'Too much'

