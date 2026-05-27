Ο Jesse Williams ετοιμάζεται να γίνει πατέρας για τρίτη φορά, καθώς η σύντροφός του, Alejandra Onieva, είναι έγκυος στο πρώτο παιδί που θα αποκτήσουν μαζί.

Η 33χρονη ηθοποιός αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της μέσα από ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες όπου φαίνεται η φουσκωμένη της κοιλιά.

Το ζευγάρι εθεάθη επίσης μαζί στο Λος Άντζελες, με την Alejandra Onieva να επιλέγει casual εμφάνιση με τζιν, cropped top και ασορτί τζάκετ, ενώ ο 44χρονος πρωταγωνιστής εμφανίστηκε με τζιν και γκρι ζακέτα.

Ο Jesse Williams, γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά Grey’s Anatomy, έχει ακόμη δύο παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του με την Aryn Drake-Lee.

 

