Το διαζύγιο της Jessica Alba και του Cash Warren οριστικοποιήθηκε την Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026, ακριβώς έναν χρόνο μετά την αρχική αίτηση που κατέθεσε η ηθοποιός. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ, η λύση του γάμου τους, ο οποίος διήρκεσε 16 χρόνια (και η σχέση τους σχεδόν δύο δεκαετίες), έγινε σε εξαιρετικά φιλικό κλίμα.

Οι δυο τους θα έχουν συνεπιμέλεια και των τριών παιδιών τους — ηλικίας 17, 14 και 7 ετών, ενώ κανένας από τους δύο δεν θα καταβάλει διατροφή στον άλλον. Παράλληλα, ποσό ύψους τριών εκατομμυρίων δολαρίων θα καταβληθεί στον Warren, προκειμένου να εξισορροπηθεί η κατανομή της κοινής περιουσίας τους.

Το πρώην ζευγάρι γνωρίστηκε στο Βανκούβερ το 2004, στα γυρίσματα της ταινίας Fantastic Four στην οποία πρωταγωνιστούσε η σταρ του Χόλιγουντ. Η Alba υποδυόταν τη Sue Storm, ενώ ο Warren εργαζόταν ως βοηθός σκηνοθέτη. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2008.

Παρά τον χωρισμό τους, η Jessica Alba και ο Cash Warren διατηρούν καλή σχέση. Η ηθοποιός επαίνεσε πρόσφατα τον πρώην σύζυγό της για τον τρόπο που ασκεί τα γονεϊκά του καθήκοντα, στο πλαίσιο της νέας τους πορείας ως γονείς που μοιράζονται την επιμέλεια.

Jessica Alba and Cash Warren Finalize Divorce https://t.co/L6j3OgTa6t pic.twitter.com/jSQsMKslRl — TMZ (@TMZ) February 14, 2026

Η Jessica Alba έχει προχωρήσει στην προσωπική της ζωή, αφού βρίσκεται σε σχέση με τον Ντάνι Ραμίρεζ, από τον Ιούλιο του 2025.

Πλέον δεν κρύβουν τον έρωτά τους, με την ηθοποιό να μοιράζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κοινές τους φωτογραφίες και τα τρυφερά στιγμιότυπα του ζευγαριού να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

