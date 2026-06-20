Η Jessica Alba κατάφερε για ακόμη μία φορά να τραβήξει τα βλέμματα, αυτή τη φορά μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε μαζί με τη μεγαλύτερη κόρη της, Honor Marie Warren.

Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας εμφανίζεται να χορεύει με την 18χρονη κόρη της σε χαλαρό και ευχάριστο κλίμα, ακολουθώντας τους ρυθμούς της επιτυχίας «Beat It», του Michael Jackson.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο TikTok και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές.

Ωστόσο, αυτό που μονοπώλησε το ενδιαφέρον των χρηστών, δεν ήταν οι χορευτικές τους κινήσεις, αλλά η νεανική εμφάνιση της Jessica Alba.

Πολλοί σχολίασαν ότι η ηθοποιός δείχνει εντυπωσιακά νέα για την ηλικία της, με αρκετούς να αστειεύονται πως μοιάζει περισσότερο με μικρότερη αδερφή της κόρης της, παρά με μητέρα.

Τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση επικεντρώθηκαν κυρίως στην εντυπωσιακή εικόνα της σταρ του Hollywood, με τους θαυμαστές της να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για το πόσο αναλλοίωτη παραμένει με το πέρασμα των χρόνων.

Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral, αποδεικνύοντας πως η Jessica Alba εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο αγαπητά και πολυσυζητημένα πρόσωπα της διεθνούς showbiz.

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