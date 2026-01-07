Μια χαλαρή και ιδιαίτερα ρομαντική απόδραση στο Λος Κάμπος στο Μεξικό έκαναν η Jessica Alba και ο σύντροφός της, Danny Ramirez.

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε από τον φωτογραφικό φακό σε στιγμές τρυφερότητας στην παραλία, ανταλλάσσοντας φιλιά και δείχνοντας ιδιαίτερα δεμένο.

Η 44χρονη ηθοποιός διατηρεί σχέση με τον 33χρονο ηθοποιό, τον οποίο γνώριζε αρχικά σε φιλικό επίπεδο, πριν η σχέση τους εξελιχθεί σε κάτι πιο προσωπικό.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, οι δυο τους εμφανίζονται πλέον ανοιχτά ως ζευγάρι από τα μέσα του 2025, λίγο καιρό μετά τον χωρισμό της Jessica Alba από τον πρώην σύζυγό της, Cas Warren, με τον οποίο ήταν παντρεμένη για σχεδόν 17 χρόνια.

A sun-drenched kiss in Los Cabos: Jessica Alba, 44, and boyfriend Danny Ramirez, 33, were photographed getting cozy on the beach — a romance that first made headlines last July. #JessicaAlba pic.twitter.com/pVlnvZXVlu — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) January 4, 2026

