Με περισσότερα από 20 χρόνια παρουσίας στον χώρο του wellness και της προσωπικής εξέλιξης, ο Jim Curtis έχει επικεντρώσει τη δουλειά του στην αλλαγή περιοριστικών πεποιθήσεων και βαθιά ριζωμένων μοτίβων συμπεριφοράς, συνδυάζοντας στοιχεία επιστήμης, πνευματικότητας και προσωπικής ανάπτυξης.

Στην επαγγελματική του διαδρομή έχει αναλάβει ηγετικές θέσεις σε οργανισμούς όπως τα WebMD, Everyday Health και Institute for Integrative Nutrition (IIN), ενώ μέσα από τη μέθοδό του Hypno-Coaching℠ έχει συνεργαστεί με επιχειρηματίες, αθλητές και δημόσια πρόσωπα.

Μια διαδραστικη εμπειρία 90 λεπτων

Η εμφάνισή του στην Αθήνα δεν θα έχει τη μορφή μιας κλασικής ομιλίας. Για 90 λεπτά, ο Jim Curtis θα παρουσιάσει ένα διαδραστικό πρόγραμμα, στο οποίο το κοινό θα έχει ενεργό ρόλο.

Η συνάντηση θα περιλαμβάνει ομιλία, ειδικά σχεδιασμένη βιωματική άσκηση με τη συμμετοχή των παρευρισκόμενων, αλλά και ανοιχτό Q&A. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι πεποιθήσεις που επηρεάζουν τις επιλογές μας, τα εσωτερικά εμπόδια και οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να αλλάξουν παγιωμένα μοτίβα σκέψης και συμπεριφοράς.

Μετά την κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί και exclusive Meet & Greet για μόλις 80 άτομα, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν προσωπικά τον Jim Curtis και να λάβουν υπογεγραμμένο αντίγραφο του νέου του βιβλίου.

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