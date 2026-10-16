Ο Jim Curtis μίλησε για την ελληνική καταγωγή του, αποκαλύπτοντας πως η οικογένειά του έχει ρίζες από την Αθήνα και τη Λήμνο.

Ο γνωστός επιχειρηματίας και συγγραφέας παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, με αφορμή την επικείμενη συνάντησή του με το ελληνικό κοινό στο Μέγαρο Μουσικής.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στη σύνδεσή του με την Ελλάδα, στην περιπέτεια υγείας που άλλαξε την οπτική του για τη ζωή, αλλά και στη σχέση του με την Jennifer Aniston.

Οι ελληνικές ρίζες από την Αθήνα και τη Λήμνο

Ο Jim Curtis αποκάλυψε πως ο πατέρας και ο παππούς του είχαν καταγωγή από την Ελλάδα, ενώ ο πατέρας του πέρασε μεγάλο μέρος των νεανικών του χρόνων στη χώρα, προτού η οικογένεια μετακομίσει στη Βοστώνη.

«Ο πατέρας μου και ο παππούς μου, η οικογένειά μου ήταν από την Αθήνα και τη Λήμνο. Ο πατέρας μου πέρασε εκεί τα περισσότερα από τα νεανικά του χρόνια και ύστερα μετακόμισαν στη Βοστώνη. Είμαι πολύ υπερήφανος για την ελληνική μου καταγωγή. Ο πατέρας μου έχει ελληνικές ρίζες, ενώ η μητέρα μου γαλλικές και ιρλανδικές, αλλά νιώθω πιο κοντά στην ελληνική μου πλευρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε τι ξεχωρίζει περισσότερο στην ελληνική κουλτούρα, ο ίδιος στάθηκε στην αξία της οικογένειας και στο έντονο ταμπεραμέντο των Ελλήνων.

«Τον οικογενειακό προσανατολισμό. Και είμαστε παθιασμένοι, έχουμε ταπεραμέντο», είπε.

Η περιπέτεια υγείας που άλλαξε τη ζωή του

Ο Jim Curtis μίλησε επίσης, για τη σπάνια πάθηση που αντιμετώπισε στο παρελθόν και επηρέασε τον νωτιαίο μυελό του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να περπατήσει για ένα διάστημα.

Όπως εξήγησε, η εμπειρία αυτή άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τον σκοπό της ζωής του.

«Πραγματικά μου αφαίρεσε αυτή την ικανότητα να νιώθω δυνατός στο σώμα μου. Για πολύ καιρό ένιωθα πολύ αδύναμος και επίσης μου αφαίρεσε αυτή την αίσθηση του “σκληρού άνδρα”, αυτής της αρρενωπότητας. Και αυτό που μου έδωσε είναι μια πραγματική ταπεινότητα. Και επίσης, μου έδωσε μια κατανόηση του ποιος ήταν ο σκοπός της ζωής μου.

Να βοηθήσω άλλους ανθρώπους που δυσκολεύονταν, να βοηθήσω ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σημείο. Μπορώ πραγματικά να καταλάβω τι είναι. Οπότε, πέρα από οποιαδήποτε εκπαίδευση έχω, αυτή η προσωπική εμπειρία είναι που με ώθησε να βοηθήσω τους ανθρώπους», εξομολογήθηκε.

Όπως παραδέχτηκε, η αποδοχή της νέας πραγματικότητας δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Χρειάστηκε χρόνος για να διαχειριστεί τα συναισθήματα που του προκάλεσε η περιπέτειά του.

«Πήρε πολύ χρόνο. Ήμουν θυμωμένος, λυπημένος… Ντρεπόμουν. Πολλοί άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ντρέπονται. Πιστεύουν ότι δεν αξίζουν πια, ότι δεν είναι αρκετά καλοί», ανέφερε.

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