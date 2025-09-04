Στις 20 Αυγούστου έγινε γνωστό πως το queer μοντέλο Jo Dennys διεγνώσθη με TMVII το οποίο εμφανίστηκε πριν από ένα χρόνο στην Αμερική, ενώ ο ίδιος ήταν το πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα στη χώρα μας.

Σήμερα το γνωστό μοντέλο έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, πιο συγκεκριμένα δημοσίευσε ένα insta story μιλώντας στην κάμερα ενθουσιασμένος που μπορεί να επιστρέψει στην δουλειά και την καθημερινότητα του, καθώς όπως ο ίδιος είπε είναι επιτέλους καλά και υγειής.

