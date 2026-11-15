Ο Joe Jonas και η σύντροφός του, Tatiana Gabriela, χώρισαν έπειτα από ένα χρόνο σχέσης. Ο 37χρονος τραγουδιστής και το 30χρονο μοντέλο αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι του χωρισμού τους.

Ο Joe Jonas και η Tatiana Gabriela διατηρούσαν σχέση από το καλοκαίρι του 2025. Οι δυο τους είχαν αρχίσει να γνωρίζονται καλύτερα προς το τέλος εκείνου του καλοκαιριού.

Ο τραγουδιστής υπήρξε παντρεμένος με τη Sophie Turner από το 2019 έως το 2024. Μαζί της έχει αποκτήσει δύο κόρες, την εξάχρονη Willa και την τετάχρονη Delphine.

Joe Jonas and Tatiana Gabriela Have Split After More Than a Year of Dating https://t.co/fplBvhuIU6 — People (@people) November 14, 2026

Μετά την επιβεβαίωση της σχέσης του με την Tatiana Gabriela, τον Ιανουάριο το ζευγάρι είχε πραγματοποιήσει αρκετά διακριτικά ραντεβού για καφέ στο Λος Άντζελες. «Από τότε φαίνεται πως η σχέση τους έγινε πιο σοβαρή και περνούσαν χρόνο μαζί σε διάφορες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Νέα Υόρκη και το Μαϊάμι».

Μάλιστα, ο τραγουδιστής εμπιστευόταν την Tatiana Gabriela και της επέτρεπε να βρίσκεται κοντά στα παιδιά του. Ωστόσο, ο Joe Jonas επιθυμούσε να προχωρήσει με αργούς ρυθμούς στη συγκεκριμένη σχέση.

Τον Απρίλιο, δημοσιοποίησαν τη σχέση τους μέσω Instagram, όταν ο Joe Jonas μοιράστηκε φωτογραφίες από ένα ταξίδι τους στο Πουέρτο Ρίκο, την πατρίδα της Tatiana Gabriela. Λίγους μήνες αργότερα, η σχέση τους φαίνεται ότι έφτασε στο τέλος της, χωρίς κανείς από τους δύο να έχει τοποθετηθεί δημόσια για τον χωρισμό.

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