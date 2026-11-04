Μια απρόσμενη εμφάνιση έκανε ο Johnny Depp στη Νέα Υόρκη, καθώς μεταμφιέστηκε σε Σκρουτζ και εμφανίστηκε σε πάρκο της πόλης, προκαλώντας έκπληξη στους περαστικούς.

Ο 63χρονος ηθοποιός βρέθηκε εκεί το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της προώθησης της νέας του ταινίας «Ebenezer», στην οποία υποδύεται τον γνωστό χαρακτήρα από το έργο του Charles Dickens.

Μάλιστα, μπήκε τόσο πολύ στον ρόλο, υιοθετώντας την ιδιότροπη και γκρινιάρικη συμπεριφορά του Σκρουτζ.

Οι αντιδράσεις των περαστικών στην εμφάνισή του

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Johnny Depp φαίνεται να παίρνει χριστουγεννιάτικα μπισκότα και να τα πετά στο έδαφος, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο ρίχνει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Η παρουσία του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με ορισμένους από τους παρευρισκόμενους να έρχονται σε λεκτική αντιπαράθεση μαζί του.

Η κινηματογραφική μεταμφίεση αποτελεί μέρος της προωθητικής καμπάνιας της ταινίας «Ebenezer», η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 13 Νοεμβρίου.

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