Μια νέα σελίδα στην προσωπική του ζωή ξεκίνησε ο Jon Hamm, καθώς έγινε πατέρας για πρώτη φορά σε ηλικία 55 ετών. Η σύζυγός του, Anna Osceola, έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι, με το ζευγάρι να υποδέχεται το πρώτο του παιδί.

Την ευχάριστη είδηση επιβεβαίωσαν την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου πηγές από το περιβάλλον τους στο περιοδικό «People». Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Mad Men» είναι πλέον πατέρας, ενώ η 38χρονη σύζυγός του απολαμβάνει μαζί του τις πρώτες στιγμές με το μωρό τους.

Η γνωριμία και ο γάμος του ζευγαριού

Ο Jon Hamm και η Anna Osceola γνωρίστηκαν το 2015, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς «Mad Men». Η ηθοποιός είχε συμμετάσχει σε ένα επεισόδιο, υποδυόμενη την Clementine, υπάλληλο υποδοχής σε θέρετρο όπου βρισκόταν ο χαρακτήρας του Hamm, Don Draper.

Η σχέση τους εξελίχθηκε με τα χρόνια και το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2023, επισφραγίζοντας την κοινή του πορεία.

Η εγκυμοσύνη και η πρώτη εμφάνιση στα Emmy

Η είδηση ότι οι δύο ηθοποιοί περίμεναν το πρώτο τους παιδί έγινε γνωστή τον Αύγουστο. Τότε, ο Jon Hamm είχε αναφερθεί στην εγκυμοσύνη της συζύγου του κατά τη διάρκεια της εκπομπής του Andy Cohen στο SiriusXM, αποκαλύπτοντας ότι ο ερχομός του μωρού αναμενόταν περίπου δύο μήνες αργότερα.

Τον Σεπτέμβριο, το ζευγάρι πραγματοποίησε την πρώτη του κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί των βραβείων Emmy. Και οι δύο συμμετείχαν στη δραματική σειρά του Apple TV+ «Your Friends & Neighbors».

Οι σκέψεις του Jon Hamm για την πατρότητα στα 55

Λίγο πριν γίνει πατέρας, ο ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για τα συναισθήματά του σχετικά με τη νέα αυτή εμπειρία, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Late Night With Seth Meyers».

Ο ίδιος είχε παραδεχτεί ότι ένιωθε «πολύ ενθουσιασμένος και βαθιά τρομοκρατημένος» μπροστά στην προοπτική της πατρότητας, ειδικά καθώς θα αποκτούσε το πρώτο του παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία.

Παρά την αγωνία του, είχε εκφράσει την αισιοδοξία του, λέγοντας: «Νομίζω ότι θα το κάνω σωστά».