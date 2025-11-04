Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Jonathan Bailey είναι ο πιο σέξι άνδρας στον κόσμο, σύμφωνα με το περιοδικό People, που μέχρι και σήμερα ακολουθεί την παράδοση χρόνων και κάθε χρόνο αναδεικνύει τον πιο hot άνδρα του κόσμου.

Πρόκειται για τον 37χρονο ηθοποιό με καταγωγή από την Βρετανία που είδε το όνομά του να απογειώνεται, με τη συμμετοχή του στη σειρά του Netflix, «Bridgerton».

Ποιος είναι ο Jonathan Bailey

Ο Jonathan Bailey ξεκίνησε την καριέρα του ως παιδί ηθοποιός σε παραγωγές του Royal Shakespeare Company και στην ηλικία των οκτώ ετών έπαιξε το ρόλο του Γαβριά στην παραγωγή του West End του μιούζικαλ Οι Άθλιοι.

Πρωταγωνίστησε σε σύγχρονες θεατρικές παραστάσεις όπως το The York Realist το 2018 και το Cock το 2022, σε κλασικές παραστάσεις όπως Οθέλλος το 2013 και Ριχάρδος ο Β΄ το 2025, αλλά και σε παραστάσεις μιούζικαλ όπως την αναβίωση του The Last Five Years στο Λονδίνο το 2016 και στην παραγωγή, με εναλλαγές φύλου στους ρόλους, του West End του μιούζικαλ Company για το οποίο κέρδισε το Βραβείο Ολίβιε Β’ Ανδρικού Ρόλου σε Μιούζικαλ το 2019.

Στην τηλεόραση, ο Jonathan Bailey πρωταγωνίστησε στη σειρά περιπέτειας Leonardo (2011-2012) και στη μουσική κωμωδία Groove High (2012-2013) πριν γίνει πιο γνωστός για την αστυνομική σειρά Broadchurch (2013-2015) και στην κωμωδία Crashing (2016).

Έλαβε ευρύτερη αναγνώριση για τους ρόλους του στην αισθηματική σειρά εποχής Bridgerton (2020-σήμερα) και στην κοινωνική μίνι σειρά Fellow Travelers (2023), για την οποία κέρδισε ένα Βραβείο Critics’ Choice αλλά και μια υποψηφιότητα για ένα Βραβείο Έμμυ Ζώνης Υψηλής Τηλεθέασης. Ο ρόλος του ως Φιέρο, στην ταινία μιούζικαλ φαντασίας, Wicked (2024) του εξασφάλισε μια υποψηφιότητα για ένα Βραβείο SAG Β’ Ανδρικού Ρόλου.