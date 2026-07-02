Jorginho Frello: Ο άσος της Άρσεναλ στη Μύκονο με την εντυπωσιακή σύζυγό του, Catherine Harding

Ο Jorginho αποφάσισε να αφήσει για λίγο πίσω του τις αγωνιστικές υποχρεώσεις και να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης στη Μύκονο. Ο 34χρονος άσος των ευρωπαϊκών γηπέδων βρέθηκε στο νησί των Ανέμων μαζί με τη σύζυγό του, Catherine Harding, προτιμώντας ένα από τα πιο γνωστά στέκια του νησιού για την έξοδό του. Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε το ζευγάρι στο εστιατόριο Spilia στην Αγία Άννα, όπου γευμάτισε μαζί με μεγάλη παρέα.

Στο πλευρό του Jorginho βρισκόταν η Catherine Harding, η οποία είναι τραγουδίστρια, influencer και γνωστή με το καλλιτεχνικό όνομα Cat Cavelli. Η εντυπωσιακή σύζυγός του δεν πέρασε απαρατήρητη, αφού απόλαυσε τη βραδιά με χαλαρή διάθεση, ενώ λικνιζόταν στους ρυθμούς της μουσικής που ακουγόταν.

Η Harding έχει απασχολήσει στο παρελθόν τα διεθνή μέσα λόγω της σχέσης της με τον Jude Law, με τον οποίο έχει αποκτήσει μια κόρη. Όμως, τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο πλευρό του Jorginho, με τον οποίο έχουν δημιουργήσει τη δική τους οικογένεια και επιλέγουν συχνά κοσμοπολίτικους προορισμούς για τις διακοπές τους.

Παρά τη μεγάλη ποδοσφαιρική του διαδρομή και την αναγνωρισιμότητα που τον ακολουθεί, ο Jorginho έδειξε στη Μύκονο ένα προσιτό πρόσωπο. Η παρουσία του στο νησί προκάλεσε ενδιαφέρον, καθώς κάθε καλοκαίρι η Μύκονος συγκεντρώνει διεθνείς προσωπικότητες από το χώρο του αθλητισμού, της μουσικής και της μόδας. Αυτή τη φορά, ο Jorginho ήταν ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στις κοσμικές εμφανίσεις του νησιού.

Ο Jorginho δεν επισκέπτεται για πρώτη φορά τη Μύκονο. Το καλοκαίρι του 2022 είχε βρεθεί ξανά στο νησί μαζί με την Catherine Harding, με τις τότε εικόνες τους να έχουν επίσης τραβήξει το ενδιαφέρον. Φέτος, η επιστροφή τους στο νησί των Ανέμων επιβεβαίωσε ότι η Μύκονος παραμένει ένας από τους αγαπημένους προορισμούς του ζευγαριού για χαλάρωση και διασκέδαση.

govastiletto.gr – Μύκονος: Οι Ελληνίδες celebrities που μαγνήτισαν τα ανδρικά βλέμματα με τα σέξι outfits τους!