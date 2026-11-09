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Ο Joseph Baena βαδίζει στα βήματα του πατέρα του, Arnold Schwarzenegger, έκανε το επαγγελματικό ντεμπούτο του στο bodybuilding και κατέκτησε την πέμπτη θέση στην κατηγορία Classic Physique Open.
Ο 29χρονος συμμετείχε, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, στο διαγωνισμό της Professional Natural Bodybuilding Association (PNBA) που πραγματοποιήθηκε στο El Segundo της Καλιφόρνια, καταφέρνοντας να βρεθεί στην πρώτη πεντάδα.
Ο Joseph Baena μοιράστηκε στο Instagram ένα βίντεο από τη συμμετοχή του, στο οποίο εμφανίζεται να εκτελεί διάφορες πόζες επιδεικνύοντας τη μυϊκή του διάπλαση, ενώ από το κοινό ακούγονται επευφημίες και ενθαρρυντικά σχόλια. «Πρώτη ματιά στη ρουτίνα με τις πόζες μου από το PNBA World Cup», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.
Δείτε το βίντεο:
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Ο ίδιος σημείωσε ότι το τραγούδι που ακούγεται στο βίντεο είναι το «The Trio» του Ennio Morricone, από το κλασικό γουέστερν του Clint Eastwood «The Good, the Bad and the Ugly».
Παρότι η συγκεκριμένη ήταν η πρώτη επαγγελματική εμφάνιση του Joseph Baena, ήταν συνολικά η τρίτη συμμετοχή του σε διαγωνισμό bodybuilding.
Ο 29χρονος έκανε το αγωνιστικό του ντεμπούτο στις 28 Μαρτίου, στο NPC Natural Colorado State στο Denver, όπου κατέκτησε αρκετούς τίτλους στην πρώτη θέση.
Στις 4 Απριλίου συμμετείχε στο διαγωνισμό φυσικού bodybuilding INBA Iron Gladiator στην Κορόνα της Καλιφόρνια, όπου κέρδισε τον τίτλο του πρωταθλητή στην κατηγορία Classic Physique και απέκτησε την επαγγελματική του κάρτα.
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