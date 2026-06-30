Με μια ρομαντική ανάρτηση στα social media ευχήθηκε η Josephine στον Νίνο, ο οποίος γιόρτασε τα 45α γενέθλιά του.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα Instagram Story, στο οποίο ο αγαπημένος της κρατά την εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων του, συνοδεύοντας το στιγμιότυπο με ένα τρυφερό μήνυμα.

«Η ζωή είναι πιο όμορφη μαζί σου. Happy Birthday, έρωτά μου», έγραψε η Josephine, κάνοντας tag τον Νίνο.

Το ζευγάρι, που πέρασε μια περίοδο κρίσης και χωρισμού, φαίνεται πως διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της σχέσης του, έχοντας επανασυνδεθεί και μοιραζόμενο πλέον συχνά κοινές στιγμές με τους διαδικτυακούς του φίλους.

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