Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Josephine και ο Νίκος Απέργης, δύο από τους πιο επιτυχημένους και αγαπητούς καλλιτέχνες, έρχονται στο ανανεωμένο «Cabaret» και χαρίζουν ένα συναρπαστικό show κάθε Σάββατο (23:00) και Κυριακή (21:00).

Οι δυο τους, ξεκίνησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο τις εμφανίσεις τους. Ο Νίκος Απέργης, ο ταλαντούχος καλλιτέχνης και δημιουργός με τις μεγάλες δισκογραφικές επιτυχίες και τις μοναδικές ερμηνείες, εκτόξευσε τη διασκέδαση στα ύψη.

Η Josephine, η μοναδική performer με τα πολυπλατινένια hits, μάγεψε το κοινό με τα τραγούδια της, την εντυπωσιακή παρουσία της και το ξεχωριστό στυλ της.

Για το opening, επέλεξε ένα εντυπωσιακό παντελόνι με στρας και ένα μαύρο top με ανοιχτή πλάτη, ενώ στο ντουέτο με τον τραγουδιστή φόρεσε ένα μαύρο δερμάτινο φόρεμα.

Ο φωτογραφικός μας φακός βρέθηκε εκεί και απαθανάτισε τη γνωστή τραγουδίστρια μαζί με τον Νίκο Απέργη την ώρα που ερμήνευαν τις γνωστές τους επιτυχέις πάνω στη σκηνή.

Πηγή φωτογραφιών: NDP PHOTO AGENCY