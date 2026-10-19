H Josephine βρίσκεται στη πιο ενεργή περίοδος της καριέρας της!

Η κορυφαία Pop-Hit Maker της χώρας μετά τη συμφωνία της με την Heaven Music, έχει επανέλθει στις “εργοστασιακές ρυθμίσεις”!

Κάπως έτσι ανακοίνωσε ότι η ερχόμενη χειμερινή σεζόν θα τη βρει στο TOKYO Athens Theater σε μια συνεργασία με την Ιουλία Καλλιμάνη.

Δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές φωνές συναντιούνται δημιουργώντας έναν εκρηκτικό συνδυασμό γεμάτο ένταση, ενέργεια και δυνατές στιγμές.

Η πρεμιέρα τους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.

Παράλληλα η Josephine έχει μπει στην πιο δημιουργική φάση της καριέρας της. Τρανή απόδειξη η μεγάλη επιτυχία “Τι Κάνεις” που σάρωσε σε ραδιόφωνα και digital charts, ενώ λίγες μέρες πριν κυκλοφόρησε ακόμα ένα viral hit, το “Δαχτυλίδι”.

Πληροφορίες θέλουν την Josephine να ολοκληρώνει και να κυκλοφορεί το νέο της άλμπουμ τον Νοέμβριο.

Αναμένεται να είναι το σπουδαιότερο άλμπουμ της καριέρας της καθώς το υπογράφουν οι σπουδαιότεροι δημιουργοί της χώρας, ενώ θα υπάρξουν και μεγάλες εκπλήξεις με δημιουργούς και καλλιτέχνες του Εξωτερικού!

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