Την Παρασκευή 27 Ιουνίου, οΝίνοκαι ηΖόζεφιν ανέβηκαν στη σκηνή του CT Garden by Christmas Theater και χάρισαν μια ξεχωριστή μουσική βραδιά σε περίπου 7.000 θεατές.

Οι δύο δημοφιλείς καλλιτέχνες παρουσίασαν ένα πρόγραμμα με αγαπημένες επιτυχίες, δυνατές ερμηνείες και έντονη σκηνική παρουσία, διατηρώντας αμείωτο τον ενθουσιασμό του κοινού καθ’ όλη τη διάρκεια της συναυλίας.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η απονομή του χρυσού για το τραγούδι «Τι κάνεις», την οποία πραγματοποίησε ο Σπύρος Σταμούλης εκ μέρους της Heaven Music. Το ντουέτο των δύο καλλιτεχνών γνώρισε μεγάλη απήχηση από την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του, κατακτώντας θέση στα κορυφαία trends του YouTube, ενώ πλέον απέσπασε και την πρώτη του χρυσή διάκριση.

Δείτε βίντεο από τη συναυλία:

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