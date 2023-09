Ο Αμερικανός καλλιτέχνης, μια από της iconic μορφές του rap και του hip hop παγκοσμίως, βρέθηκε με την «εκρηκτική» performer στην Πάφο, όπου τραγούδησαν στο ίδιο event.

Θέλοντας να του κάνει έκπληξη, η Josephine, που ανέβηκε στη σκηνή μετά από εκείνον, τραγούδησε το ρεφρέν της επιτυχίας του «I Know What You Want», με τον Busta Rhymes να λέει δημόσια ότι του άρεσε η φωνή της και πως την περιμένει στο εξωτερικό, ακόμα και για να κάνουν ντουέτο!

