Η δημοφιλής τραγουδίστρια μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και έκανε μια δήλωση, που τους άφησε όλους άφωνους, αφού αποκάλυψε ότι έχει ήδη παντρευτεί με τον σύντροφό της.

Αρχικά, η Josephine ανέφερε: «Νομίζω σήμερα είναι από τις πιο χαρούμενες μέρες που θα μπορούσα να ζήσω. Το τραγούδι μας από τον Νίνο, αγαπήθηκε από τον κόσμο και νομίζω, δεν ξέρω, ζω το όνειρό μου σήμερα. Όταν άκουσα το τραγούδι μας, συγκινήθηκα, να σου πω την αλήθεια έκλαψα, και σήμερα έχω την ίδια συγκίνηση.

Είναι πολύ ωραίο συναίσθημα να το τραγουδάς με τον σύντροφό σου, είναι κάτι που το έγραψε ο ίδιος και μουσική και στίχο, βγήκε από μέσα του, οπότε αυτό με αγγίζει».

Η Josephine αποκάλυψε: «Πιστεύω ότι είναι όλα γραμμένα και δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα. Αν είναι να είναι δύο άνθρωποι μαζί και υπάρχουν βάσεις… Πιστεύω στο «για πάντα», γιατί όχι; Παιδιά, έχουμε παντρευτεί ήδη και δεν το ξέρετε».

Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε αν η Josephine έκανε χιούμορ στις δηλώσεις της ή εννοούσε ότι εκείνη και ο Νίνο επισημοποίησαν τη σχέση τους.

govastiletto.gr – Josephine: Όσα αποκάλυψε για τον Νίνο στο After Dark