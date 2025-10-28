Η Josephine ταξίδεψε στη Νότια Αφρική για να ακολουθήσει τον Αντώνη Ρέμο στις συναυλίες του και δεν έχασε την ευκαιρία να ζήσει μια αξέχαστη εμπειρία σαφάρι στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Μαζί με τον τραγουδιστή και τους συνεργάτες τους, η Josephine είχε επαφή με τη φύση και μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram.

Στη νέα της ανάρτηση έγραψε: «Νότια Αφρική, μου έκλεψες την καρδιά 🇿🇦🐘 Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι συνέβη αυτή η στιγμή… σκέτη μαγεία ✨ #southafrica».

Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν χαλαροί, απολαμβάνοντας το τοπίο και τις στιγμές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη JOSEPHINE (@josephinewendel)

Govastiletto.gr – Eurovision 2026: Το ΡΙΚ διαψεύδει ότι η Josephine θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο διαγωνισμό τραγουδιού