Η Josephine και ο Νίνο διανύουν μία πολύ όμορφη περίοδο τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Το ερωτευμένο ζευγάρι συναντήθηκε ξανά, όχι μόνο μουσικά αλλά και σκηνικά, με αφορμή το νέο τους ντουέτο «Τι κάνεις;», που έχει ήδη αγαπηθεί.

Το τραγούδι είναι μια συναισθηματική μπαλάντα που αναδεικνύει τη μοναδική χημεία των δύο καλλιτεχνών.

Το βράδυ της Κυριακής 29 Μαρτίου, ο Νίνο βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Josephine, απολαμβάνοντας την αγαπημένη του επί σκηνής.

Η βραδιά επιφύλασσε μια ξεχωριστή στιγμή για τους θαμώνες όταν ο τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή στο πλευρό της Josephine και μαζί ερμήνευσαν live το νέο τους τραγούδι. Η στιγμή γέμισε ενέργεια και ενθουσιασμό, με το κοινό να χειροκροτεί θερμά και να απαθανατίζει κάθε λεπτό της εμφάνισής τους.

Σχετικά βίντεο αναδημοσίευσε η Josephine στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, προσφέροντας στους θαυμαστές μια μικρή γεύση από την ιδιαίτερη χημεία τους επί σκηνής.

