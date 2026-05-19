Η Josephine και ο Νίνο συνεχίζουν να απασχολούν την ελληνική showbiz, καθώς μετά τον πολυσυζητημένο χωρισμό τους φαίνεται πως βρήκαν ξανά τον δρόμο ο ένας προς τον άλλον.

Το αγαπημένο ζευγάρι, που υπήρξε μαζί για περισσότερα από δύο χρόνια, είχε τραβήξει πάνω του όλα τα βλέμματα όταν έγινε γνωστό πως αποφάσισε να ακολουθήσει χωριστές πορείες, με την είδηση τότε να πέφτει σαν «βόμβα» στον χώρο της εγχώριας μουσικής σκηνής.

Λίγους μήνες αργότερα όμως, οι δυο τους όχι μόνο εμφανίζονται ξανά μαζί, αλλά συνεργάστηκαν και μουσικά μέσα από το νέο τους τραγούδι «Τι κάνεις;», το οποίο πολλοί θεωρούν πως είναι εμπνευσμένο από τη σχέση τους και τα συναισθήματα που βίωσαν όλο αυτό το διάστημα.

Η ίδια η Josephine είχε μιλήσει ανοιχτά για την επανασύνδεσή τους, αποκαλύπτοντας πως έκανε αρκετές προσπάθειες για να πλησιάσει ξανά τον Νίν

ο. Όπως είχε εξομολογηθεί: «Έκανα πολλές προσπάθειες για να τον προσεγγίσω. Του έλεγα ότι έχω αλλάξει. Η πρώτη φορά που τον ξανά είδα ήταν επεισοδιακή. Πήγα σε μια πλατεία που ήταν με κάτι φίλους του να τον βρω. Του λέω “εμείς οι δύο είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον”. Έπαθε σοκ».

Πρόσφατα, ο φωτογραφικός μας φακός εντόπισε το ζευγάρι στη Γλυφάδα σε μία πιο χαλαρή και καθημερινή στιγμή μακριά από τις πίστες και τα φώτα της δημοσιότητας.

Η τραγουδίστρια έκανε τα ψώνια της σε μίνι μάρκετ της περιοχής, ενώ ο Νίνο την περίμενε μέσα στο αυτοκίνητό τους, δείχνοντας πως πλέον απολαμβάνουν ξανά απλές στιγμές μαζί στην καθημερινότητά τους.

Πηγή: NDP Photo