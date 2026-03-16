Η Josephine και ο Νίνο ετοιμάζουν την πρώτη τους συνεργασία σε ένα ντουέτο, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα.

Όπως ανέφερε η Κατερίνα Ζαρίφη στην εκπομπή «Buongiorno»: «Το είχαμε ακούσει ως φήμη και τελικά ήρθε η στιγμή να πραγματοποιηθεί, μόλις άλλαξε εταιρεία η Josephine και περιμένουμε το ντουέτο πως και πως με τίτλο “Τι κάνεις;”».

Ακολουθεί το σχετικό δελτίο Τύπου από τον Ρυθμό 949

Ο Νίνο και η Josephine, τα δυο μεγάλα pop icons της χώρας, επιστρέφουν σε μια συνεργασία έκπληξη με ένα ντουέτο που θα συζητηθεί. Στη νέα αισθαντική μπαλάντα «Τι κάνεις;», ο αιώνιος επαναστάτης συναντά την εκρηκτική pop star κι ενώνουν τις φωνές τους σε ένα τραγούδι αποκάλυψη, που έρχεται πρώτα στον ΡΥΘΜΟ 94.9, για να γίνει το νέο «κόλλημα» των ακροατών.

Το τραγούδι σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για την Josephine καθώς αποτελεί την πρώτη της κυκλοφορία με την Heaven Music, εγκαινιάζοντας έτσι τη συνεργασία με τη νέα της εταιρεία.

Μείνετε συντονισμένοι στον ΡΥΘΜΟ 94.9 και ακούστε πρώτοι και αποκλειστικά το νέο τραγούδι του Νίνο και της Josephine με τίτλο «Τι κάνεις;», τη Δευτέρα 23 Μαρτίου στις 8 το πρωί, στην εκπομπή «Πάμε Πρωινό», με τη Μπέττυ Μαγγίρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου.

Οι δυο τους είναι ζευγάρι από το 2024 με on – off στη σχέση τους. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Josephine και ο Νίνο έκαναν μια κοινή εμφάνιση, επιβεβαιώνοντας τις φήμες για την επανασύνδεσή τους.

Κανείς από τους δύο δεν έχει μιλήσει ανοιχτά για τις εξελίξεις στην προσωπική τους ζωή. Ο Νίνο σε συνέντευξή του στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο είχε αναφέρει: «Ο έρωτας είναι μια μανία, κάτι που σε αποσυντονίζει εντελώς είτε ευχάριστα, είτε δυσάρεστα. Είτε σε μικραίνει, είτε σε μεγαλώνει, είτε σε κάνει σκουπίδι είτε σε κάνει λουλούδι. Με προτιμώ ήρεμο, γαλήνιο, συντονισμένο στο είναι μου. Δεν μου αρέσει η τρέλα, δεν την αντέχω. Μπορεί να με ξενερώσουν τα ψέματα, η απιστία… Αυτά είναι ασυγχώρητα. Δεν έχω απιστήσει ποτέ. Δεν το έχω κάνει από σεβασμό στον εαυτό μου».

govastiletto.gr – Νίνο & Josephine: Πιο ερωτευμένοι από ποτέ μετά την συγκατοίκηση – Το ταξίδι στη Ρώμη